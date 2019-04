Morassut: su debito ennesima presa in giro per cittadini romani

Roma – “Sulla vicenda del debito pregresso di Roma siamo all’ennesima presa in giro per i cittadini romani, aggravata dall’incapacita’ e dalla litigiosita’ dei partiti al governo. Il Movimento 5 Stelle ha prima annunciato una surreale misura shock, quella di far pagare il debito allo Stato, poi e’ stato smentito da Salvini, noto nemico della Capitale”. Cosi’ in una nota il deputato e membro della Direzione Nazionale del Pd, Roberto Morassut.

“È ora di affrontare seriamente la questione- spiega Morassut – perche’ questo famigerato debito fu mal calcolato nel 2009, dall’allora Governo Bossi- Berlusconi, che quantifico’ una massa debitoria falsa e gonfiata. Da quel momento sono state introdotte misure che hanno danneggiato la citta’ e la sua economia, aumentando la pressione fiscale e impoverendo famiglie e imprese. Il debito di Roma va finalmente calcolato in modo corretto continua il deputato dem svelando la truffa della destra al governo nel 2009 e chiudendo cosi’ la gestione commissariale”.

“La Capitale, fino al 2009, non ha mai avuto un debito procapite superiore a quello delle altre citta’ -ha spiegato Morassut-. In questo modo si potranno abbassare le tasse per i romani e rilanciare gli investimenti. Chiediamo quindi che questa discussione si faccia all’interno di quella sul regionalismo differenziato, e che si affronti anche la questione dei poteri della Capitale: Roma non puo’ continuare ad essere amministrata con gli strumenti di una qualunque citta’, deve avere poteri di rango regionale”.