Morra: mafie presenti in tanti territori, sta a noi combatterle

Roma – “A Roma c’e’ stata una sentenza importante della corte d’Appello che ha stabilito che la cosiddetta Mafia Capitale fosse effettivamente mafia. Le mafie hanno presenze in tantissimi territori, anche quelli in cui di meno si pensava potessero attecchire, e li’ non solo sono riuscite a infiltrarsi ma sono ormai radicate. Ora sta a noi cittadini combattere questa emergenza che e’ la prima nazionale. Se noi aggredissimo le mafie sottraendo loro le risorse economiche che loro stesse sottraggono al tessuto economico, riusciremmo a far ripartire il nostro Paese”. Cosi’ il presidente della commissione parlamentare Antimafia, Nicola Morra, ai microfoni di Radio Radio.