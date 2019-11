Morta Paola Vinciguerra

Roma – È morta la psicoterapeuta Paola Vinciguerra, presidente Eurodap Associazione Europea Disturbi da Attacchi di Panico e direttore scientifico di Bioequilibrium. Aveva 68 anni.

Una vita dedicata ai suoi pazienti. Specializzata in diverse tecniche di approccio al paziente (psicoterapia, analisi bioenergetica, gestalt, terapia individuale e di gruppo, training autogeno, E.M.D.R., mindfulness). Ha partecipato a numerose conferenze, eventi divulgativi e trasmissioni televisive e radiofoniche su argomenti riguardante temi psicologici e sociologici. Ha scritto e pubblicato correntemente articoli scientifici e divulgativi e testi monografici. Fin dal 1980 ha organizzato e tenuto workshop per aziende e istituzioni, in aula o modalita’ stanziale, su varie tecniche per il miglioramento del rapporto di fiducia con se stessi, la gestione dell’ansia-stress, l’imparare a essere vincenti, il riorganizzare le energie per affrontare momenti di precarieta’ e corsi che hanno riguardato le difficolta’ individuali e relazionali.