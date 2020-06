Morte operaio Ostia, Regione Lazio convoca tavolo su sicurezza e salute

Roma – “In merito al tragico incidente sul lavoro avvenuto ieri a Ostia e che ha coinvolto un lavoratore edile esprimiamo profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia dell’operaio. L’incidente e’ stato oggetto di approfondimento nel tavolo regionale su Salute e Sicurezza che si e’ tenuto oggi. Inoltre, lunedi’ 8 giugno, e’ in programma il tavolo per la costituzione del coordinamento sulla vigilanza con tutti gli Enti regionali responsabili in materia di controlli, salute e sicurezza, tra cui Spresal, Ispettorato interregionale del lavoro, Inail, Inps e Vigili del fuoco”. Cosi’ in una nota Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro e Formazione della Regione Lazio.

“L’obiettivo di questo incontro- prosegue- e’ la definizione di un percorso per ampliare ulteriormente il raggio di azione e l’incisivita’ dei controlli, a partire dall’ elaborazione di piani di intervento mirati a contrastare il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali da parte del Comitato regionale di coordinamento e la loro attuazione da parte degli Organismi Provinciali. Inoltre, crediamo che sia necessario aprire una discussione tra le aziende e i rappresentanti della sicurezza sul modello organizzativo aziendale, affinche’ si possa incidere capillarmente sulle singole realta’ e si possa mettere in atto un piu’ efficiente sistema di prevenzione degli infortuni. Non ultimo, ricordiamo che e’ ancora aperto il bando sulla formazione dedicato alle imprese e ai lavoratori, con contributi concreti per la promozione dei modelli organizzativi e della corretta conoscenza per garantire la salute e sicurezza sui posti di lavoro”.