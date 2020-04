Moschea di Roma: quasi completo il Cimitero Islamico

Roma – L’area cimiteriale dedicata ai musulmani del cimitero di Prima Porta, a Roma, gestito dal Centro islamico culturale d’Italia, nota come la Grande moschea di Roma, sta per esaurire il suo spazio a causa della richiesta senza precedenti, di sepolture degli ultimi giorni. A lanciare l’allarme e’ il segretario generale del Centro islamico della Capitale, Abdellah Reoudane. “Nella giornata di ieri abbiamo ricevuto 3 richieste di sepoltura mentre oggi le richieste sono state 11 e nei giorni precedenti ne abbiamo avute altre” ha spiegato Redouane in una nota. Secondo il responsabile si tratta di un numero di richieste “inusuale che sta portando lo spazio del cimitero islamico di Roma all’esaurimento e che ci pone davanti ad un problema per il futuro”. La crisi provocata dalla pandemia del coronavirus, unita alla chiusura delle frontiere di molti paesi di religione islamica, sono tra le cause indicate dal Centro culturale per questo fenomeno.

Abdellah Reoudane lancia un appello all’amministrazione comunale capitolina: “Bisogna pensare alla crisi attuale ma anche al dopo coronavirus e trovare altre aree cimiteriali per i musulmani perche’ il trend delle richieste di sepoltura e’ in crescita e lo spazio a disposizione sta per esaurirsi”. Il direttore della Grande moschea di Roma ricorda come “su questa materia Roma abbia avuto da sempre il ruolo di precursore mettendo a disposizione del Centro islamico culturale d’Italia sin dal 1974 un area cimiteriale destinata ai defunti musulmani. Per questo- conclude Reoudane- dobbiamo lavorare ancora una volta per pensare al futuro partendo da questa pandemia che ci dimostra come le misure di distanziamento sociale e preventive adottate dalle nostre autorita’ siano state importanti per evitare il peggio”.