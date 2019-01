Movimenti: non rimarremo a guardare quel che accade, reagiremo

Roma – “Abbiamo lanciato un segnale importante alla citta’: non siamo e non saremo spettatori di quello che accade. Visto che si decide della nostra pelle non siamo intenzionati a scomparire. Difenderemo qualsiasi occupazione che decideranno di attaccare”.

“Ogni tentativo di buttare una famiglia in mezzo alla strada meritera’ la risposta di tutti noi”. Cosi’ dal megafono di Piazza Santi Apostoli, gli organizzatori del sit-in dei Movimenti per il diritto all’abitare, mentre e’ in corso il Comitato ordine e sicurezza negli uffici della Prefettura sul tema sgomberi.