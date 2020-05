Movimento Casa: buoni spesa solo a un terzo aventi diritto, Raggi ha mentito

Roma – “La sindaca di Roma sui buoni spesa non dice la verita’: andiamo a chiedere quello che ci spetta”. Con questo slogan il Movimento per il diritto all’abitare di Roma ha organizzato per domani alle 11.30 una manifestazione davanti al Dipartimento Politiche Sociali in viale Manzoni. “E’ passato piu’ di un mese da quando abbiamo presentato la richiesta per il buono spesa, una misura urgente per affrontare l’ulteriore crisi economica provocata dal Covid 19, e siamo tra quelle oltre 70mila famiglie che ancora non hanno ricevuto risposta”, scrive il Movimento in una nota pubblicata sulla pagina Facebook dei Blocchi precari metropolitani.

“I Municipi, ai quali ci siamo ripetutamente rivolti- spiegano- sono stati completamente esautorati dalla scelta di centralizzazione fatta dalla Raggi e dal Dipartimento Politiche Sociali per lavorare le domande. Mentre la sindaca e l’assessore Mammi’ affermano con enfasi che il 95% degli aventi diritto abbia ricevuto il buono, emerge chiaramente- sottolineano- che solo un terzo dei 93mila richiedenti ha ricevuto un riscontro positivo e che le scarse risorse economiche sono gia’ finite. Noi siamo dunque tra quelli rimasti a mani (e pancia) vuote pur avendo i requisiti, se non fosse per i volontari e le volontarie che, con i pacchi alimentari, ci hanno consentito di mettere insieme il pranzo con la cena”.

Per questo motivo domani, martedi’ 12 maggio, “andremo a reclamare quello che ci spetta. Alle ore 11.30 saremo davanti al Dipartimento di viale Manzoni- si legge- per chiedere all’assessora Mammi’ di dare una risposta chiara sulle domande inevase rispetto a una misura d’emergenza, tra l’altro fortemente inadeguata”.

“Come inadeguato appare il Reddito di Emergenza che doveva arrivare ad aprile e di cui si sta discutendo in questi giorni, e che gia’ chiaramente emerge come strumento temporaneo, i cui criteri ancora una volta escluderanno proprio colore che piu’ avrebbero bisogno di un sostegno economico per sopravvivere (ad es., coloro i quali sono sprovvisti di residenza anagrafica perche’ senza fissa dimora, o privati della stessa dal vergognoso art.5 del Piano Casa Renzi-Lupi 2014).”

“Chiediamo a tutta la citta’ in difficolta’- concludono- e a quella che in queste settimane ha messo in campo pratiche di solidarieta’ e mutuo aiuto verso famiglie e singoli in difficolta’ ad unirsi a noi, per mandare un segnale forte e chiaro a chi governa Roma e a chi pensa di risolvere questa crisi facendo cadere, ancora una volta, poche e misere briciole dal tavolo. Contestualmente chiediamo anche di incontrare con urgenza l’assessora Mammi’ e informiamo l’autorita’ giudiziaria, attraverso questa nota, della nostra presenza domani davanti alla sede dell’assessorato in viale Manzoni”.