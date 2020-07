Mozione per intitolare Auditorium a Ennio Morricone

Roma – Una mozione per intitolare a Ennio Morricone l’Auditorium – Parco della Musica di Roma. A presentarla e’ stato oggi in Assemblea capitolina il gruppo del M5S in Campidoglio. Il documento, una volta votato, impegnera’ la sindaca Virginia Raggi e la sua Giunta a intitolare e contestualmente rinominare l’Auditorium ‘Parco della Musica’, in via Pietro de Coubertin 30, al maestro Ennio Morricone, trasformando la denominazione in ‘Auditorium Ennio Morricone’.