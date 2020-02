Mulè: stop voli Cina? andrebbero concertati con Europa

Roma – “Stop ai voli dalla Cina? È un’operazione che, fatta solo dall’Italia, non e’ sufficiente e risolutiva: andrebbe condivisa e attuata di concerto con l’Europa”.

“Se si vuole circoscrivere l’emergenza e prevenire il contagio, Forza Italia ha proposto anche al ministro Speranza in maniera assolutamente costruttiva la distribuzione a chiunque entri in Italia con ogni mezzo di un questionario informativo sulle attivita’ svolte dai passeggeri nell’ultimo mese per sapere tutto sulla loro ‘storia’ sanitaria recente e monitorarne gli spostamenti”.

Lo ha detto Giorgio Mule’, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, ospite di Sky Start.