Multiservizi, Ama: nessuna indisponibilità azienda a tavolo

Roma – “E’ stato rinviato per motivi non imputabili ad Ama il tavolo di confronto tra azienda e OO.SS. previsto per oggi e avente per oggetto il piano di assunzioni e la vicenda Multiservizi (affidataria con Raggruppamento Temporaneo d’Impresa RTI di alcuni lotti della raccolta dei rifiuti presso le utenze non domestiche). Il differimento e’ stato inevitabile vista la non disponibilita’ di alcune Organizzazioni a partecipare all’incontro assieme ad altre sigle e alla conseguente richiesta di convocazione di tavoli separati”. Cosi’ Ama in una nota.

“Mi stupisce leggere ricostruzioni fantasiose circa una presunta indisponibilita’ a partecipare al tavolo per discutere del piano assunzioni, attribuita a me e ad Ama dal coordinatore regionale di Uiltrasporti – sottolinea l’amministratore unico di Ama Stefano Zaghis – A fronte della richiesta delle altre Organizzazioni sindacali di convocare incontri separati, formalizzata solo pochi minuti prima rispetto a quello gia’ calendarizzato per stamattina, abbiamo infatti provveduto a programmare nella stessa mattinata due tavoli distinti. A fronte di cio’ e’ stata pero’ la stessa Uiltrasporti a chiedere una nuova convocazione in altra data. Di tali comportamenti e’ stato avvisato il Prefetto e il Sindaco di Roma”.