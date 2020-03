Multiservizi, approvato odg Pd: subito sostegno economico a lavoratori

Roma – L’Assemblea capitolina ha approvato con 28 voti favorevoli e 1 contrario un ordine del giorno a prima firma del capogruppo del Pd, Giulio Pelonzi, che impegna la sindaca Virginia Raggi e la Giunta a “convocare la societa’ Roma Multiservizi e le organizzazioni sindacali al fine di avere adeguata informativa sulla decisione di sospendere i servizi di global service nelle scuole e nei nidi e la corresponsione della retribuzione al personale in essi impiegato” e a “promuovere un coordinamento tra la Roma Multiservizi e le societa’ subappaltatrici affinche’ siano individuate le iniziative necessarie a garantire ai lavoratori coinvolti nella decisione forme di sostegno economico”. All’amministrazione capitolina viene infine affidato l’impegno ad “attivarsi presso il Governo affinche’ vengano destinati a Roma Capitale fondi necessari a fronteggiare situazioni come quella rappresentata e altre che potranno verificarsi a seguito delle decisioni necessarie a fronteggiare l’emergenza sanitaria in atto”.