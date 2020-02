Multiservizi, Bordoni: intorno a azienda e dipendenti c’è il vuoto

Roma – “Sono vicino ai lavoratori di Roma Multiservizi, l’Amministrazione fa il vuoto intorno ai dipendenti e all’azienda; alle donne e agli uomini di Roma Multiservizi a cui va tutto il mio appoggio in questa battaglia per il diritto al lavoro perche’ le promesse non bastano. Bene la richiesta del comitato dei lavoratori Roma Multiservizi di indizione urgente del consiglio straordinario dato che l’assenza in Commissione sia della parte politica che del direttore generale proprio in un momento in cui i lavoratori stanno soffrendo e’ l’ennesima prova che la classe dirigente al governo della Capitale non vuole dare nessuna rassicurazione concreta agli impiegati della global service della Roma Multiservizi. Vogliamo capire quale sara’ il futuro dei lavoratori e del servizio”. Cosi’ in un comunicato il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier, Davide Bordoni, partecipando alla Commissione capitolina Garanzia e Trasparenza.