Multiservizi, Bordoni: sotto Campidoglio in protesta

Roma – “Le scuole per l’infanzia e gli asili sono ancora chiusi ma migliaia di operatori dell’appalto Global service e delle mense scolastiche non possono continuare a restare a casa e senza piu’ un reddito. Una forza lavoro che il Comune non puo’ sprecare ma dovrebbe impiegare in mansioni e servizi alla Citta’ a partire dalle sanificazioni in cui, i lavoratori della Roma Multiservizi sono specializzati e preparati per intervenire in tutti gli ambiti, anche extrascolastici”. Cosi’ in una nota il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier, Davide Bordoni.

Bordoni poi aggiunge: “Constatiamo con amarezza che, in un momento cosi’ delicato, si e’ preferito esasperare il clima fino alla protesta piu’ dura e alla manifestazione di piazza. La mancanza di confronto, le richieste inascoltate ai tavoli sindacali e l’assenza della sindaca Raggi hanno comportato una grave mancanza di rispetto nei confronti dei tanti operai onesti e competenti che da tempo stanno manifestando per rivendicare il proprio diritto al lavoro e il diritto dei cittadini ad usufruire di servizi di essenziale importanza”.

Interviene anche il presidente del comitato lavoratori Romamultiservizi, Franco Gaetani, che dichiara: “Lavoro subito o presidio a oltranza finche’ non avremo la rassicurazione di poter tornare alle nostre mansioni immediatamente. Oltre duemila lavoratori non hanno piu’ reddito da due mesi la sindaca Raggi deve prendere posizione”.