Multiservizi, Celli: ci aspettiamo rispetto e serietà

Roma – “Solidarietaa’ ai lavoratori della Roma Multiservizi in agitazione. Non meritano l’ennesima dose di incertezza e preoccupazione. Questa Amministrazione continua a inanellare errori, paventando il licenziamento nel periodo piu’ difficile dal dopoguerra. Ho chiesto la convocazione della commissione Trasparenza e in quella sede, venerdi’ prossimo, vogliamo sentire parole definitive su una vicenda che lascia tutti con il fiato sospeso ormai da troppi anni. Questi lavoratori meritano serieta’ e rispetto, chiedono di lavorare con dignita’ e certezze”. Cosi’ in una nota la capogruppo della Lista Civica Rtr, Svetlana Celli.