Multiservizi, Celli: da quattro ormai politica assente

Roma – “Oltre tre ore di commissione sulla Roma Multiservizi per constatare ancora una volta l’assenza della politica da parte della giunta Raggi. Presente il direttore generale che si e’ limitato a relazionare lo stato dell’arte. Ma di soluzioni sul tappeto ce ne sono diverse e in assenza di idee di chi governa la Capitale non e’ chiaro quale direzione possa ora prendere questa vicenda. Vengono al pettine quattro anni di promesse mancate ed errori commessi, senza un’idea di citta’ e senza la minima consapevolezza del valore delle professionalita’ interne a un’azienda che sarebbe utilissima nel rilancio della citta’ e nel garantire servizi piu’ efficienti. L’auspicio e’ che si riesca domani a trovare un accordo che scongiuri i licenziamenti, mentre vedo difficile la costruzione di un futuro diverso per tutti i lavoratori con questa Amministrazione”. Cosi’ in un comunicato la capogruppo della Lista Civica RTR, Svetlana Celli.