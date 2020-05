Multiservizi, Fassina: Raggi nega dialogo e attacca sindacati

Roma – “La Giunta Raggi, invece di evitare il licenziamento di 270 lavoratrici e lavoratori legati ad Ama, invece di preoccuparsi di oltre 5000 persone lasciate senza nulla da Roma Multiservizi e dalle aziende degli appalti mense, attacca le forze sindacali che li rappresentano. Roma e’ in un quadro drammatico. La Sindaca avrebbe dovuto da marzo chiedere a tutte le rappresentanze economiche e sociali di collaborare per la ricostruzione della citta’. Invece, continua a negare dialogo e prova a delegittimare gli interlocutori per nascondere i problemi. A Roma e’ necessaria una svolta”. Cosi’ in un comunicato Stefano Fassina, consigliere di Sinistra per Roma promotore di Roma Ventuno.