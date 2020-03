Multiservizi, Giampaoletti: azienda ha trattato bruscamente i lavoratori

Roma – “In relazione all’emergenza coronavirus e all’opera di sanificazione straordinaria delle scuole da parte della Roma Multiservizi, abbiamo organizzato un incontro per lunedi’ 9 con i sindacati per discutere del comportamento dell’azienda con i lavoratori, che sono stati oggetto di un trattamento brusco. Bisogna trovare una soluzione usando tutti gli strumenti disponibili”. Lo ha detto il direttore generale del Campidoglio, Franco Giampaoletti, intervenendo durante la seduta tematica dell’Assemblea capitolina sulla situazione della Roma Multiservizi, in corso a porte chiuse a Palazzo Senatorio.