Multiservizi, Giannini: pronti a sfida, Raggi latita

Roma – “Mentre la sindaca di Roma Virginia Raggi continua a convocare il Consiglio comunale in videoconferenza, non per la paura del Covid bensi’ di tutti quei romani e di tutte quelle categorie stufi ed esasperati della sua presenza, oggi centinaia di persone hanno manifestato in piazza del Campidoglio per l’ennesimo avviso di sfratto nei suoi confronti. Operatori di mense e pulizie delle scuole di Roma Capitale, ‘cara Virgi”, questo pomeriggio te l hanno gridato forte e chiaro: te ne devi andare!”. E’ quanto dichiara Daniele Giannini, consigliere regionale della Lega, oggi in piazza a protestare insieme ai lavoratori della Multiservizi.

“Da tre mesi- aggiunge- la sindaca, che ha perfino la faccia di bronzo di volersi ricandidare, ha interrotto ogni comunicazione con 2.500 lavoratori lasciati per strada e senza ricevere alcuna comunicazione. Uomini e donne che hanno sempre e solo reclamato una cosa: risposte, stipendi, certezza del lavoro e dignita’. Addirittura, per quanto riguarda il comparto delle mense scolastiche, a oggi, regna il buio piu’ completo. Dove sono le internalizzazioni promesse? Dai rifiuti ai trasporti, la Raggi non solo ha inanellato una serie di brutte figure, ma ha anche dimostrato un disprezzo nei confronti dei lavoratori senza precedenti. La Lega e’ pronta a lanciare la sfida gia’ da oggi per ricostruire in questa citta’ cio’ che i 5 Stelle hanno dissipato e distrutto in questi anni”.