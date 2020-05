Multiservizi, Grancio: in piazza per dare supporto ai dipendenti

Roma – “Oggi, insieme ai dipendenti di Roma Multiservizi a rischio licenziamento, ho manifestato in piazza del Campidoglio per difendere la dignita’ del lavoro, tutto questo mentre i Consiglieri Comunali, difendono i loro privilegi di casta riunendosi in videoconferenza rifiutando di aprire al pubblico le sedute dell’Assemblea Capitolina. Per solidarieta’ ho deciso di rinunciare al mio gettone di presenza, perche’ trovo vergognoso che non si difenda la democrazia e la dignita’ dei lavoratori nei luoghi preposti. La Sindaca per una volta mantenga le promesse elettorali e faccia di tutto per assumere i dipendenti di Roma Multiservizi ed internalizzare le attivita’ da essi svolte. Ho chiesto la convocazione di una seduta straordinaria dell’Assemblea capitolina per dibattere sulla sorte di Roma Multiservizi e di tutti i lavoratori a rischio licenziamenti”. Cosi’ in un comunicato Cristina Grancio, capogruppo del Misto in Assemblea Capitolina, in merito alla possibile messa in liquidazione di Roma Multiservizi.