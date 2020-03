Multiservizi, i lavoratori: creduto a promesse Raggi, ora senza stipendio a casa

Roma – “I lavoratori hanno creduto alla promessa della sindaca Raggi di una societa’ in house interamente detenuta da Roma Capitale, invece niente: e’ in atto una guerra tra il Campidoglio e l’azienda che e’ diventata una lotta sulla pelle dei lavoratori. Ora la Roma Multiservizi con un atto unilaterale ha sospeso senza retribuzione tutti i lavoratori del global service. Dov’e’ l’Ama? Dov’e’ la sindaca?”. Lo ha detto Alessandra Cocevar, lavoratrice della Roma Multiservizi e rappresentante aziendale della Cgil, intervenendo durante la seduta tematica dell’Assemblea capitolina sulla situazione della Roma Multiservizi, in corso a porte chiuse a Palazzo Senatorio. “Ora, in piena emergenza coronavirus, durante il periodo di sanificazione straordinaria delle scuole decisa dal Comune l’azienda decide arbitrariamente chi lavora e chi no, lasciandoci a casa senza stipendio e senza consultare i sindacati. Per voi- ha concluso la sindacalista rivolgendosi all’amministrazione comunale- la gara e’ diventata questione di puntiglio, ma cosi’ ci togliete speranze e futuro. L’unica soluzione e’ ascoltare la nostra proposta, societa’ in house subito”.