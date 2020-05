Multiservizi, lettera da Ama per proroga procedure licenziamento

Roma – Ama scrivera’ a Roma Multiservizi, societa’ di cui detiene il 51%, per chiedere la proroga delle procedure dei 270 licenziamenti dei lavoratori occupati nell’appalto per la raccolta differenziata nelle utenze non domestiche che la stessa Multiservizi (a capo di un raggruppamento temporaneo di imprese) ha abbandonato. La scelta della municipalizzata dei rifiuti e’ arrivata in coda una lunga giornata che ha visto da questa mattina un sit-in dei lavora sotto la sede di via Calderon de la Barca e nel pomeriggio l’incontro tra i sindacati e l’amministratore unico di Ama, Stefano Zaghis, mentre alle 17 si e’ svolto un cda della Roma Multiservizi.

“Ama si e’ impegnata a chiedere formalmente a Multiservizi, e tramite lei all’Ati, la proroga delle procedure di licenziamento, tenuto conto del fatto che la Regione Lazio in altri casi analoghi ha prolungato la decorrenza dei termini, e a rinnovare la richesta di attivazione degli ammortizzatori sociali, per permettere di affrontare la discussione sulle possibili soluzioni ancora in campo”, si legge in un messaggio inviato dalla delegazione della Fp Cgil ai lavoratori.

“Ci e’ stata confermata la convocazione per martedi’ del tavolo in Campidoglio- continua il messaggio- Se entro domani non avremo notizie in merito alla proroga (in particolare rispetto alla convocazione in Regione per la procedura amministrativa su Isam) e alla sospensiva sulle lettere inviate ai dipendenti di Multiservizi, conferemo la manifestatione in Campidoglio per lunedi’. Resta ferma la nostra intenzione di agire per le vie legali e di ottenere la sospensiva anche per le lettere di licenziamento gia’ inviate ai lavoratori di Sea”.