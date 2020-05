Multiservizi, Palumbo-Baglio: Giunta incapace a gestire crisi

Roma – “Una maggioranza che naviga nel buio, senza idee ne’ soluzioni per uscire dalla crisi. Una giunta sorda alle esigenze del territorio, alle richieste di aiuto dei lavoratori e cieca nell’incapacita’ di immedesimarsi nel disagio di centinaia di dipendenti a rischio licenziamento. Un’amministrazione comunale che non ha coraggio di mettere la faccia nelle trattative e che riduce il confronto a una mera diatriba sulle scartoffie, su appuntamenti presi e non mantenuti, su cavilli normativi che altro non fanno se non gettare inutile fumo negli occhi, nel vano tentativo di distogliere l’attenzione dalla vera emergenza.”

“Questa, secondo quanto emerso stamattina nel corso di una lunga commissione Trasparenza convocata sulla vertenza Multiservizi, l’impressione condivisa pressoche’ unanimemente dai presenti, tra cui numerosi sindacalisti, consiglieri comunali e lavoratori, nei confronti dell’attuale esecutivo capitolino per il modo in cui sta gestendo la vertenza sul servizio raccolta rifiuti delle utenze non domestiche”. Lo dichiarano in una nota il presidente della Commissione Trasparenza, Marco Palumbo, e la consigliera comunale Pd, Valeria Baglio.

“Come in altre analoghe situazioni- prosegue la nota- la Giunta comunale ha mancato di assumersi le proprie responsabilita’ e ha delegato a partecipare alla commissione il direttore Giampaoletti, buttandolo in pasta alle inferocite polemiche di sindacalisti e lavoratori (segno anche della malcelata divergenza che regna ormai tra la sindaca e il direttore generale). Anziche’ rispondere all’appello con gli Assessori competenti a gestire questa drammatica crisi sociale, ancor piu’ aggravata dall’emergenza Covid, la maggioranza ha pensato bene di disertare il confronto”.

Secondo Palumbo e Baglio “e’ evidente che la Giunta non ha risposte da dare e si trincera dietro ai tecnici, sperando che i dettagli sui tecnicismi della trattativa possano convincere una platea che invece ha ben presente il problema di arrivare a fine mese. Dovremmo gioire, come opposizione, nel constatare che la maggioranza, a meno di un anno dalla scadenza elettorale, sta affrontando le emergenze sociali con disinteresse e senza idee ne’ soluzioni, scollata dalla realta’ e dalle esigenze dei suoi stessi elettori. Invece, provo amarezza e rabbia per chi bellamente dorme sonni tranquilli sapendo che da lunedi’ 260 lavoratori riceveranno lettere di licenziamento e si ritroveranno, praticamente, ad essere gli unici licenziati in questa fase di emergenza in cui peraltro i licenziamenti sono stati sospesi per decreto dal Governo. Roma Capitale vivra’ il paradosso di essere stata, tramite la partecipata Multiservizi, l’unica azienda ad aver licenziato centinaia di lavoratori in barba alla normativa nazionale che tanto si prodiga di evocare al tavolo delle trattative”.