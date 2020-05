Multiservizi, Palumbo: licenziamenti vanno fermati, venerdì commissione

Roma – “Massima solidarieta’ ai lavoratori della Multiservizi che hanno manifestato questa mattina contro il rischio licenziamenti. Facciamo appello alla Giunta affinche’ ascolti e si faccia carico di questa vertenza, scongiurando sia l’interruzione del servizio per la raccolta rifiuti delle utenze non domestiche, sia la disoccupazione per circa 260 lavoratori. Ho convocato una seduta di commissione Trasparenza per venerdi’ 15 maggio, con l’obiettivo di fare chiarezza su questo fronte e capire quali sono le intenzioni della maggioranza capitolina relativamente a questa delicatissima situazione, che rischia di trasformarsi in una bomba sociale in un momento di grave emergenza sanitaria ed economica. La seduta di commissione di venerdi’ sara’ occasione per approfondire anche gli altri aspetti della partecipata romana, a cominciare da quello finanziario. Il nostro obiettivo principale e’ la tutela dei posti di lavoro”. Cosi’ in un comunicato il presidente della Commissione Trasparenza del Comune di Roma, Marco Palumbo.