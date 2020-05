Multiservizi, Pelonzi-Baglio: per dipendenti soluzione urgente

Roma – “Siamo in piazza del Campidoglio insieme alle lavoratrici e ai lavoratori delle mense scolastiche in attesa dell’inizio della seduta dell’Assemblea capitolina. Esprimiamo loro tutta la nostra solidarieta’ e sostegno. Sono persone rimaste senza stipendio, con prospettive incerte e con famiglia spesso monoreddito. Va fatto tutto il possibile per trovare delle soluzioni per sostenere questi lavoratori e le loro famiglie. Abbiamo presentato degli atti con l’auspicio che giunta e maggioranza capitolina siano consapevoli della necessita’ di adottare provvedimenti per riaprire i servizi educativi sin dal periodo estivo”. Cosi’ in un comunicato il capogruppo del Pd capitolino Giulio Pelonzi e la consigliera dem Valeria Baglio.