Multiservizi, protesta sotto sede Ama

Roma – Una ventina di lavoratori della Rti capeggiata da Roma Multiservizi, che si occupano della raccolta differenziata nelle utenze non domestiche e che rischiano di restare senza lavoro dopo che il raggruppamento temporaneo costituito da 4 imprese si e’ ritirato dall’appalto, ha fatto irruzione nella sede di Ama, in via Calderon de la Barca, occupando la sala riunioni al decimo piano del palazzo. Prima dell’irruzione, i lavoratori (in tutto una trentina, alcuni dei quali sono ancora fuori dalla sede), si erano incatenati chiedendo all’azienda garanzie sul percorso di internalizzazione di questo servizio di raccolta e quindi di una loro assunzione. In tutto, sono circa 270 le persone (impiegate tra Roma Multiservizi, Sea, Isam e La Sana Full Service) che sono a rischio licenziamento.

Aggiornamento: E’ terminata la protesta sotto la sede di Ama dei circa 30 lavoratori appartenenti al raggruppamento temporaneo di imprese guidato da Roma Multiservizi che svolgeva il servizio di raccolta differenziata nelle utenze non domestiche e che rischiano il licenziamento, insieme al altri 240 colleghi. La ventina di lavoratori che avevano occupato la sala riunioni al decimo piano del palazzo di via Calderon del La Barca e’ sceso dopo l’intervento delle forze dell’ordine che successivamente ha proceduto con la loro identificazione. L’amministratore unico di Ama, Stefano Zaghis, ha annunciato un incontro con i sindacati per mercoledi’ alle 10 proprio per affrontare la questione.