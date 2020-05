Multiservizi, sindacati: domani tavolo Ama-aziende Und

Roma – “Il secondo tavolo convocato dal Campidoglio ha messo in campo tutte le opzioni possibili. Prosecuzione appalto, riorganizzazione delle attivita’ e riduzione del fatturato da compensare con ammortizzatori sociali, approfondimento su possibile internalizzazione del personale e utilizzo del piano assunzionale in tal senso”. E’ quanto si legge in una nota di Fp Cgil, Fit Cisl e Fiadel. “Domani si terra’ il tavolo tecnico tra Ama e societa’ dell’Ati (Roma Multiservizi, Isam, Sea, La Sana Full System), per valutare su come proseguire- conclude la nota- Sabato mattina riconvocazione del tavolo sindacale per proseguire il lavoro importante che ci attende”.