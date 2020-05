Multiservizi, Sindacati: nei prossimi giorni in piazza

Roma – “Pesa il silenzio della sindaca Virginia Raggi, che rimbomba in una citta’ ormai priva di governo, che abbandona le persone. Questo silenzio e’ di fatto una firma su quelle lettere di licenziamento, che non da’ risposte nemmeno alla mozione approvata ieri dall’Assemblea Capitolina”. Cosi’ in una nota Fp Cgil, Fit Cisl, Fiadel sui licenziamenti dei 270 lavoratori dell’appalto della raccolta differenziata nelle utenze non domestiche relativo al raggruppamento temporaneo di impresa che ha la Roma Multiservizi come capofila. L’azienda ha comunicato oggi ai sindacati che non intende concedere gli ammortizzatori sociali: “Nei prossimi giorni, a prescindere da tutto, saremo obbligati a scendere in piazza, assumendoci tutti i rischi del caso, per contrastare questa cinica operazione di chi, dopo aver vinto un appalto, decide di uscire, con il benestare del proprio azionista e grazie all’ignavia delle istituzioni”, conclude la nota.