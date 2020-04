Multiservizi, spaccatura M5S: cade numero su stop licenziamenti

Roma – Il M5S in Assemblea capitolina si spacca e non ha i numeri per dire no all’internalizzazione in Ama del servizio Und e alla richiesta di proroga dell’affidamento, nonostante la dichiarazione di voto favorevole del gruppo da parte del consigliere Roberto Di Palma, ne’ per astenersi sulla richiesta di intervenire per lo stop al licenziamento dei 260 della Roma Multiservizi impiegati nel servizio in quanto, aveva spiegato sempre Di Palma in dichiarazione di voto, “la procedura era stata gia’ avviata a febbraio, prima dell’emergenza coronavirus”.

Il numero legale e’ infatti caduto in Aula al momento del voto della mozione a firma della consigliera del Gruppo misto, Cristina Grancio, sul tema della proroga del servizio e di quella a firma del capogruppo di Sinistra X Roma, Stefano Fassina, che avrebbe impegnato la sindaca di Roma, Virginia Raggi, e la Giunta a intervenire per sospendere il licenziamento dei 260 dipendenti della Multiservizi che rischiano il posto in seguito alla scadenza dell’affidamento dell’appalto, al cui prolungamento la stessa azienda, ha spiegato ancora il pentastellato Di Palma, “si era gia’ espressa negativamente negli scorsi mesi in sede di incontri con i sindacati”. Poco prima del voto il presidente della commissione Commercio, Andrea Coia (M5S) ha abbandonato la seduta, seguito da molti altri colleghi di maggioranza, in quanto “la proroga del contratto senza una scadenza e’ contraria alla mozione approvata dall’Aula il 3 marzo” e “dall’amministratore unico Zaghis e da Ama le informazioni necessarie a valutare queste mozioni”.

Tra i pochi consiglieri M5S rimasti a votare le mozioni il capogruppo Giuliano Pacetti, insieme a Di Palma, Agnese Catini, Daniele Diaco e Stefano Simonelli, oltre al presidente dell’Aula, Marcello De Vito. La seduta odierna del’Aula, come capitato piu’ volte dall’inizio delle convocazioni in videoconferenza, si e’ chiusa senza giungere all’approvazione di alcun documento (sulla delibera M5S discussa oggi in apertura rimangono infatti da votare alcuni emendamenti). La prossima seduta, prevista per martedi’ 5 maggio, si aprira’ con la messa ai voti nuovamente delle due mozioni sulla Roma Multiservizi.