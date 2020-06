Municipi I-II-III-VIII: Raggi deve chiarire regole per attività ludiche

Roma – “Nei giorni scorsi, come assessori alla gestione del verde pubblico dei Municipi I, II, III e VIII avevamo rivolto alla Sindaca l’appello di molti cittadini dei nostri territori per la riapertura in sicurezza delle aree ludiche, cosi’ come ormai consentito sia dalle direttive nazionali che regionali. Facevamo questa proposta non perche’ fossimo degli incoscienti, ma avendo presente l’urgenza di far recuperare ai bambini benessere fisico e psicologico, visto anche l’imminente termine delle lezioni scolastiche a distanza che li hanno tenuti ancora parzialmente impegnati.”

“Ma la Sindaca, oramai alla esclusiva ricerca di garanzie per il proprio futuro percorso politico, non puo’ di certo badare alle esigenze degli unici cittadini che non possono votare. Cosi’, i bambini hanno fatto da se’. Infatti da piu’ parti vengono segnalati all’interno delle aree giochi nell’ardire di volerle utilizzare a tutti i costi in spregio all’ordinanza della Sindaca che le tiene ancora chiuse. A lei ancora una volta chiediamo di tutelare il diritto al gioco delle bambine e dei bambini, mettendo fine a questa assurda pantomima e chiarendo le modalita’ in cui e’ possibile fruire in sicurezza delle centinaia di aree ludiche presenti nella citta’”. Cosi’ in un comunicato gli Assessori alla Gestione del Verde dei Municipi I, II, III e VIII, rispettivamente Anna Vincenzoni, Rosario Fabiano, Francesco Pieroni e Michele Centorrino.