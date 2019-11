Municipi XIV. Grillini in minoranza nel consiglio sul bilancio di questa mattina

Da questa mattina è in corso il consiglio del municipio XIV per l’espressione del parere sul bilancio capitolino. In tarda mattinata il Presidente Campagna lascia l’aula e la maggioranza grillina non riesce a bocciare gli emendamenti dell’opposizione che riesce a far approvare numerosi emendamenti presentati.

Nel primo pomeriggio la maggioranza si ricompatta, ma dopo un ora dalla ripresa dei lavori il Consiglio si interrompe nuovamente per una lunga querelle affrontata in conferenza dei capigruppo sulla modalità di voto nominale richiesta sempre dai consiglieri di opposizione.

Il consiglio municipale è ancora in corso e i lavori proseguiranno ad oltranza per tutta la notte ovvero fino alla votazione di tutti i 1300 emendamenti presentati.