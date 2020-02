Municipio I: al via progetto Coltiviamo RappOrti

Roma – “Domani mattina, sabato 29 febbraio 2020 alle ore 11, ci sara’ la presa in carico degli Orti Urbani del giardino di via Sabotino (giardino di via Plava) da parte delle prime associazioni che hanno aderito al Progetto Coltiviamo i rappOrti. Questa la dichiarazione di Sabrina Alfonsi e Anna Vincenzoni, rispettivamente Presidente e Assessora all’Ambiente del Municipio Roma I Centro. “Ad occuparsi degli orti nel quartiere Della Vittoria- precisano Alfonsi e Vincenzoni- saranno l’associazione degli Amici di via Plava, che condividono con il Municipio la gestione del giardino oltre ad essere stati gli autori del progetto di riqualificazione e promotori di importanti crowdfunding che hanno consentito l’acquisto di gran parte dei giochi presenti nel giardino, l’associazione Piantiamola, gia’ presente da anni nel vicino Dipartimento di Salute Mentale di Via Monte Santo e l’associazione Junior Club che si occupa del doposcuola negli Istituti Elementari e nelle Scuole Medie. Il tutto sotto la supervisione dell’Ordine degli Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Roma”. “I prossimi passi- concludono le rappresentanti del Municipio- riguarderanno la messa a punto di un progetto dedicato alle persone con autismo per assegnare anche a loro due vasconi con l’auspicio che ulteriori associazioni diano adesione per quello che vuole essere un momento aggregativo per le varie realta’ del nostro territorio”.