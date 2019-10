Municipio I: cominciati lavori manutenzione stradale a Monti

Roma – Da stamattina sono Iniziati i lavori di manutenzione straordinaria programmati dal Municipio in alcune strade del Rione Monti. Gli interventi riguarderanno il rifacimento della pavimentazione in selciato di Via dei Capocci, Piazza degli Zingari, Via degli Zingari, Via San Giuseppe Labre e Piazza della Madonna dei Monti. Nel progetto sono previsti anche gli allacci alla pubblica fognatura dei discendenti a piede libero provenienti dai fabbricati. Per limitare i disagi, i rifacimenti della pavimentazione saranno eseguiti a tratti, iniziando da Via dei Capocci angolo Via Panisperna. La durata prevista per i lavori è di 180 giorni, e non sono previste variazioni rispetto alla disciplina di traffico attuale.

“Con un investimento di 490 mila euro a base d’asta – commentano la Presidente Sabrina Alfonsi e l’Assessore ai Lavori Pubblici del Municipio, Jacopo Emiliani Pescetelli – proseguiamo la riqualificazione di questa parte del Rione, iniziata qualche mese fa con l’intervento attuato nell’ambito del programma della Rete d’Impresa Monti Green che ha ridisegnato Piazza degli Zingari.”