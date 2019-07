Municipio I: contrari a realizzazione Mc Donald’s Caracalla

Roma – “Il Partito Democratico del I Municipio e’ contrario alla realizzazione di un fast food a Caracalla e, nel rispetto delle norme e dell’iter amministrativo, svolgera’ una funzione di indirizzo politico e di controllo rispetto a questa posizione, a partire da quanto comunicato dal Mibac questa mattina circa la decisione di agire in autotutela. L’orientamento contrario e’ stato condiviso ieri in serata alla Festa dell’Unita’ di Roma in una riunione dell’organismo direttivo del Pd del centro della capitale con gli amministratori e i dirigenti raccogliendo le istanze dei tantissimi cittadini e associazioni che si sono mobilitati in questi giorni. Nella riunione di ieri sera, e’ stato esaminato approfonditamente l’iter amministrativo seguito finora con il supporto del Vice Presidente Jacopo Emiliani Pescetelli e del consigliere Stefano Marin- lo ringraziamo insieme agli altri amministratori intervenuti- che proprio ieri ha riunito la Commissione Lavori Pubblici, con l’audizione tra gli altri di Prosperetti. Non vogliamo togliere nulla alla legittima iniziativa privata che in altri casi, a proposito di realta’ virtuose e a tradizione famigliare nel centro, viene anzi spesso messa in difficolta’ dai pareri e vincoli. Occorre pero’ continuare ad essere il presidio e il riferimento per i residenti, per la tutela paesaggistica e culturale, per il rispetto delle regole da far applicare a tutti gli operatori commerciali (grandi e piccoli) e della trasparenza, dialogando con i nostri rappresentanti istituzionali a livello locale, regionale e nazionale per declinare la nostra idea di partito della crescita favorendo al contempo pero’ una vocazione turistica ed enogastronomica di qualita’, tradizione ed innovazione. Quindi- ribadiamo- eserciteremo la funzione di indirizzo e controllo su Caracalla, lavorando piu’ in generale da settembre con i nostri tavoli tematici per proposte e interventi normativi/regolamentari in materia di commercio, valorizzazione e tutela del patrimonio culturale e decoro”. Cosi’ in un comunicato il Partito Democratico I Municipio.