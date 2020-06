Municipio I, Alfonsi-Talamanca a Mammì: su nidi nessun azzardo

Roma – “Vogliamo tranquillizzare l’Assessora Mammi’ e la Sindaca Raggi, che si dicono preoccupate: la scelta del Municipio Roma I Centro di utilizzare i nidi del territorio per i centri estivi e’ stata piu’ che ponderata, e’ una risposta alle esigenze delle famiglie dei bambini piu’ piccoli. Nessuna scelta azzardata, ma solo la volonta’ di assicurare ai bambini il diritto alla socialita’, all’istruzione, all’educazione, nel rigoroso rispetto delle norme di prevenzione. Come Municipio Roma I Centro siamo partiti con largo anticipo per ottimizzare tempo e spazi, abbiamo costituito un gruppo di lavoro attivo gia’ da aprile per lavorare sui centri estivi e sulla riapertura della scuola. Rassicuriamo le famiglie, a settembre saremo pronti a riaprire i nidi e le scuole senza che questi centri estivi possano in alcun modo pregiudicarne i tempi, ma al contrario con un bagaglio di sperimentazione che risultera’ molto utile”. Cosi’ in un comunicato Sabrina Alfonsi, presidente del I Municipio, e Giovanni Figa’ Talamanca, assessore alla Scuola del I Municipio.