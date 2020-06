Municipio I: per sostenere famiglie protocollo con Emergency

Roma – “Abbiamo firmato con Emergency un protocollo per sostenere le famiglie in difficolta’: lo abbiamo sempre detto, nessuno deve essere lasciato indietro. È partita la fase due del Municipio Roma I Centro, non lavoriamo piu’ solo sull’emergenza ma dobbiamo pensare a sostenere e rilanciare chi si e’ trovato senza strumenti da un giorno all’altro a causa dell’epidemia. Dal pacco di spesa solidale, a cadenza settimanale, con generi alimentari e prodotti per l’igiene personale, strumenti e ausili utili in caso di patologie, fino al sostegno in vari ambiti dei servizi sociali, con una presa in carico di piu’ mesi. A questo seguiranno altri protocolli, per estendere il piu’ possibile il lavoro in sinergia con altre associazioni e realta’ del mondo solidale”. Cosi’ la Presidente del Municipio Roma I Centro, Sabrina Alfonsi.

“Iniziamo con le prime 50 famiglie sostenute nell’ambito di questo protocollo firmato con Emergency, ma estenderemo la rete di sostegno ad altre realta’: l’obiettivo e’ ridare prospettive oltre che aiuto materiale, sostenere nella ripartenza tutte e tutti coloro che sono stati sbalzati fuori dal circuito lavorativo ed ora faticano a reinserirsi. Affrontiamo questa crisi con una visione di lungo periodo nell’ottica di offrire un sostegno e un servizio personalizzato, per andare incontro in modo capillare alle necessita’ dei nostri cittadini”. Cosi’ l’Assessore alle Politiche Sociali del Municipio Roma I Centro, Emiliano Monteverde.

“Partiamo da un piccolo nucleo di famiglie per cui l’epidemia non ha rappresentato solo un rischio o un danno alla salute, ma un colpo alle proprie capacita’ di sopravvivenza, ma l’intento e’ di allargare la nostra collaborazione su tutta la citta’ e attivare una rete piu’ ampia di volontari con cui lavorare- spiega Pietro Protrasi, responsabile dell’Ufficio coordinamento volontari di EMERGENCY- Stiamo coinvolgendo anche altre associazioni sul territorio con l’obiettivo di essere tutti uniti verso un unico fronte”.