Municipio I, Spinaci: votata istituzione Festa del Condominio

Roma – “Oggi il Consiglio del I Municipio ha votato all’unanimita’ una mia risoluzione, appoggiata da tutto il Gruppo Consiliare del Pd e sostenuta con positivita’ anche dalle opposizioni – tanto che ne e’ diventato firmatario anche il consigliere Tozzi – che istituisce una nuova Festa Municipale, la ‘Festa Municipale del Condominio'”. Cosi’ in un comunicato la Consigliera del Pd Daniela Spinaci, Presidente della Commissione Pari Opportunita’.

“Tengo molto a questa risoluzione, necessaria a divulgare l’importanza umana e sociale della solidarieta’ condominiale e di vicinato, e per non mandare disperso un capitale umano ed affettivo che durante il lockdown e’ stato il fulcro per il superamento della quotidianita’ spesso trascorsa in solitudine- ha continuato la Consigliera Spinaci- Si festeggera’ il 9 marzo di ogni anno come data simbolica dell’inizio del lockdown in Italia. Con l’impegno a divulgare l’iniziativa in tutti i municipi sino a farla diventare festa cittadina. Un atto di movimento del pensiero in un momento ancora complicato. Voglio in particolar modo ringraziare tutte le colleghe e colleghi che hanno sostenuto la mia idea”.