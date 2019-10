Municipio II, Bertucci-Hollwjer: Destra ha salvato festa Immacolata

Roma – Arrivano le dichiarazioni di Sandra Bertucci, gruppo Lega, e Paolo Holljwer, gruppo Forza Italia:

Come ogni anno, il giorno della celebrazione della solennità dell’Immacolata Concezione, viene celebrata la festa nel quartiere di San Lorenzo attraverso varie iniziative dei residenti e dei comitati cittadini. Purtroppo sono tre anni che la commissione commercio del Municipio II, presieduta da un esponente del gruppo “civici radicali e volt”, non riesce a produrre un documento adeguato per rinnovare il bando che permetta ai commercianti e ai comitati di allestire la festa a norma di legge. Per i primi due anni a porre rimedio sono stati gli uffici con proroghe straordinarie, quest’anno è stato il centro destra unito (Lega, FDI, FI). Infatti questa mattina non solo il centro destra ha garantito il numero legale per permettere la votazione della delibera per il nuovo bando ma, con un emendamento dei consiglieri Sandra Bertucci e Paolo Holljwer, è stata garantita l’efficacia del documento inizialmente vago e lacunoso. Non sorprende inoltre l’atteggiamento del Movimento 5 Stelle che tenta di far cadere il numero legale abbandonando l’aula poco prima della votazione. “Per noi le esigenze dei cittadini vengono prima di ogni interesse meramente politico, quindi non solo abbiamo deciso di mantenere il numero legale ma abbiamo anche sistemato il documento con gli emendamenti, in breve abbiamo salvato la festa”.