Municipio II, Fdi: salvare botteghe storiche

Roma – “La pasticceria Cavalletti di via Nemorense, famosa per il suo millefoglie, ha chiuso definitivamente. Non e’ il primo negozio storico a chiudere nel II Municipio. Pochi mesi fa ha annunciato la chiusura la pelletteria Solani messa in ginocchio dalla chiusura per il lockdown e dagli effetti dello smartworking e il 25 agosto ha chiuso lo storico panificio Lucarelli in via Simeto.Piano piano il II Municipio sta perdendo tutte le sue eccellenze commerciali, che sono anche luoghi di riferimento e di socializzazione”. Lo dichiarano in una nota Chiara Colosimo, Consigliere FdI Regione Lazio, Brian Carelli, dirigente FdI Roma e Leonora Peresso, dirigente FdI II Municipio.

“Complici di queste chiusure le incertezze economiche, le assenti politiche di sostegno alle attivita’ commerciali messe a disposizione dal Comune e le poche e inutile iniziative promesse dal Municipio per incentivare i cittadini a comprare nei negozi di vicinato. La realta’ oggi-continuano- e’ che negozi storici e di qualita’ sono soppiantati da tanti, troppi minimarket con gestori bengalesi che, per loro approccio commerciale, nulla di bello portano alle nostre strade.”

“Proprio in un momento di grande fragilita’ come questo crediamo sia importante investire sullo sviluppo economico di Roma, partendo dai quartieri, con linee d’indirizzo per il commercio che siano rigorose, ma che sappiano- concludono- anche premiare gli imprenditori promotori di prodotti di qualita’ e di decoro”.