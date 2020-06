Municipio II, Fdi: sinistra risolve problema movida chiudento attività

Roma – “Chiudere tutte le attivita’ commerciali di cibo e bevande, ristoranti inclusi, alle ore 24:00. Questa la risoluzione che il Partito democratico ha approvato nella Commissione Commercio odierna del Municipio II. Insomma, la Sinistra ha deciso che l’unico modo per controllare la movida e’ quello di colpire duramente gli esercizi commerciali, arrecando loro un danno aggiuntivo a quello della chiusura forzata dovuta al lockdown.”

“Ci opporremo con tutte le nostre forze a questa decisione ed auspichiamo che la Presidente Del Bello e l’Assessore Casini prendano le distanze da questa folle proposta; in caso contrario non ci spiegheremo il perche’ la Giunta preveda attivita’ culturali per l’estate aperte fino alle ore 02:00 facendo pagare lo scotto di tali decisioni ai commercianti”. Cosi’ in un comunicato Stefano Erbaggi ed Alessandra Consorti, esponenti del coordinamento romano di FdI, e Holljwer Paolo, Capogruppo FdI in Municipio II.

“Nella mozione approvata si fa riferimento alla necessita’ di garantire la sicurezza dei cittadini, un fattore che per noi e’ prioritario, sia chiaro. Ma e’ necessario che il Municipio II si impegni a tutelare tale sicurezza con i mezzi di cui dispone e con l’ausilio della Polizia locale e delle Forze dell’Ordine, come avviene da sempre, evitando di accanirsi sui commercianti, gia’ esasperati ed in alcuni casi messi letteralmente in ginocchio, dalla pandemia e da provvedimenti del Governo di cui il Pd fa parte che sono semplicemente d’ostacolo alle aziende”.