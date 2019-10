Municipio II: la Giunta del bello a sostegno dei lavoratori

Roma – Domani 25 ottobre, insieme alla giunta del II Municipio, sarò in piazza del Campidoglio al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori delle Società Partecipate di Roma Capitale in occasione dello sciopero indetto dai Sindacati.

Le motivazioni del nostro sostegno sono nella profonda richiesta di dignità che arriva dalle lavoratrici e dai lavoratori di Roma.

La ormai lunga agonia dei servizi di questa città non vede la giunta Raggi rispondere con un adeguato impegno e con la fattiva costruzione di un sistema funzionante. La liquidazione di Roma Metropolitane, con la conseguente incertezza sul proprio futuro per centinaia di lavoratrici e lavoratori, è l’ultimo segnale di una gestione scellerata e poco trasparente, indifferente al dialogo, disinteressata alla costruzione di un progetto di rilancio delle aziende partecipate, e rende precaria la realizzazione di interventi importanti, come ad esempio nel nostro territorio l’apertura del parcheggio di piazza Annibaliano.

La scelta di rinunciare in questi tre anni a progetti sul lavoro è stata costante e per molte famiglie devastante: i lavoratori dei cimiteri, i manutentori civici, i quadri cittadini di sostegno, l’assistenza scolastica.

Oggi rischiamo anche la minaccia di liquidazione per Ama e i suoi lavoratori: sarebbe l’ennesimo e più grave atto di impoverimento della città.

Risparmiare sugli sprechi è un dovere, risparmiare sul lavoro e sui servizi è un delitto.

Così in una nota la Presidente del II Municipio Francesca Del Bello