Municipio II: su largo Passamonti intervento per salvaguardare persone fragili

Roma – Questa mattina si svolto su Largo Passamonti un intervento congiunto del Nucleo Assistenza Emarginati (NAE) e del PICS di Polizia Locale e della Sala Operativa Sociale di Roma Capitale, coordinato dal Municipio II, con lo scopo di intervenire in modo integrato a sostegno delle persone senza dimora presenti sull’area.

Sono stati allontanati dal posto alcuni individui e sequestrate tende e roulottes. Altre persone, tutte già conosciute dai servizi sociali, dalla Sala Operativa Sociale e dalle associazioni che da anni operano sul campo, sono state prese in carico per attivare un percorso di reinserimento sociale seguito dalle istituzioni pubbliche.

Contemporaneamente l’AMA è intervenuta per quanto di propria competenza.

“Il nostro Municipio pone il grande tema delle povertà al centro delle sue politiche – dichiarano Francesca Del Bello e Carla Fermariello Presidente e Assessora alle Politiche Sociali del Municipio II – dedicando una particolare attenzione alle persone che vivono in situazioni di marginalità sociale e che rischiano, proprio per questo motivo, di essere doppiamente vittimizzate. Su Largo Passamonti, dopo un approfondito lavoro istruttorio che ha coinvolto tutte le realtà che vi operano, si è deciso di intervenire, con umanità e fermezza, per assicurare il diritto di tutti alla convivenza, alla solidarietà e alla giustizia. Diritti, legalità e rispetto della dignità. umana possono essere garantiti solo se vengono tenuti insieme”.