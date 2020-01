Municipio II, nasce gruppo con tre consiglieri e un assessore

Roma – Nasce in II Municipio il gruppo di Italia Viva, che potra’ contare da subito su tre consiglieri. E’ quanto apprende l’agenzia Dire. A far parte del neonato gruppo saranno Isabella Montagna e Rita Lattanzi, finora al Pd, e Fabio Cortese della lista civica di centrosinistra. Per completare il quadro, al partito di Matteo Renzi avrebbe aderito anche Valerio Casini, assessore alle Attivita’ produttive in quota Pd, nominato pochi mesi fa dalla presidente Pd del II Municipio, Francesca Del Bello, al posto del dem Andrea Alemanni.