Municipio II, Pd: su sepoltura feti no assoluto a delibera Meloni

Roma – “Diversamente da quanto apparso in comunicati infondati e strumentali, non c’e’ mai stata – ne’ potrebbe mai esserci – alcuna incertezza da parte del Gruppo del PD del II Municipio nell’opporsi a un progetto antistorico come quello contenuto nella proposta di delibera dei Consiglieri comunali di Fratelli d’Italia sulla sepoltura dei feti. Un progetto che non solo e’ un attacco alle donne, ma entra senza alcun rispetto e scrupolo nella loro vita privata in un momento delicato e doloroso. L’aver dubitato pubblicamente della nostra contrarieta’ non ha fatto altro che dare risalto e garantire pubblicita’ a una proposta irricevibile, sulla quale in Consiglio il nostro voto sara’ contrario. Chi sparge illazioni sui rapporti con la Destra ignora il lavoro comune e si pone contro l’amministrazione municipale e la maggioranza di centrosinistra che la sostiene”. Lo dichiarano, in una nota congiunta, il Capogruppo del Pd in II Municipio, Carlo L. Manfredi, e i consiglieri Capraro, Caracciolo, Ferraresi, Lattanzi, Manno, Montagna, Rollin e Rossi.