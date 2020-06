Municipio II: per famiglie bisognose catena di solidarietà

Roma – “Oggi, nella sede dell’Iraim Asp di via dei Campani 75, a Roma, sono stati raccolti e stoccati 250 pacchi alimentari, che nel giro di 10 giorni verranno distribuiti dai volontari a 250 famiglie in difficolta’ economica. Il Municipio Roma II in collaborazione Croce Rossa Italiana Comitato 2 e l’Associazione Vita Attiva, sotto il coordinamento dei Servizi Sociali territoriali, ha attivato il servizio dedicato all’emergenza Covid-19 attraverso, tra gli altri servizi rivolti ai cittadini, la distribuzione quotidiana dei pacchi alimentari in ogni angolo del territorio.”

“L’Iraim Asp ha messo a disposizione i locali dell’Asilo Regina Margherita per stoccare i pacchi alimentari, creando cosi’ un vero e proprio quartier generale della solidarieta’ nel cuore di San Lorenzo che consente al Municipio II di proseguire – da oltre tre mesi – il lavoro di sostegno e presenza concreta a fianco dei cittadini piu’ vulnerabili, nessuno escluso. Una vera e propria catena di solidarieta’ tra diverse realta’: il Municipio Roma II, l’associazione Vita Attiva, l’Iraim Asp (Istituti Riuniti per l’infanzia), la Croce Rossa Italiana Comitato 2 e la Protezione Civile per aiutare le famiglie in difficolta’, in questo momento di emergenza sanitaria”. Lo scrive in una nota il Municipio II.