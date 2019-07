Municipio II: sinistra si ricompatta per trovare alternativa città

Roma – Ieri, a San Lorenzo, si e’ tenuta un’iniziativa che ha riunito pezzi importanti della sinistra per trattare del futuro di Roma partendo dalle risorse e dalle idee dei territori. Con l’entrata in maggioranza della Consigliera Giovanna Seddaiu del Gruppo LeU il Municipio rilancia cosi’ la sua azione di governo in prospettiva delle prossime elezioni cittadine. “Dopo tre anni di opposizione- dichiara la Presidente del Bello- in cui non e’ mai mancato il confronto sui temi piu’ importanti che caratterizzavano il programma elettorale del 2013 e verificata la proposta politica che da parte del centrodestra si sta delineando verso i prossimi appuntamenti elettorali, era urgente e necessario porsi l’obiettivo di unire tutte le forze democratiche presenti e lanciare un segnale, ed un invito, a tutti di lavorare insieme a un progetto comune per Roma Capitale e non solo”. All’iniziativa hanno partecipato, oltre alla Presidente Del Bello e alla Consigliera Seddaiu, anche Enzo Foschi vicesegretario del PD Lazio, Daniele Ognibene Consigliere Regionale di LeU, Claudia Daconto del PD Roma e Mattia Ciampicacigli.