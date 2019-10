Roma – Il III Municipio di Roma dalla parte dei piu’ bisognosi: il minisindaco Giovanni Caudo ha inaugurato questa mattina il ‘Piccolo Emporio Sociale’, nel parco della Cecchina, un luogo dove i piu’ fragili della societa’ potranno fare la spesa gratuitamente. L’emporio accogliera’ le persone in difficolta’ economiche del quartiere, per ridargli dignita’, autonomia, accoglienza e integrazione ma, soprattutto, cibo e beni di prima necessita’.

Si’ perche’ all’interno del ‘Piccolo Emporio Sociale’ chi si trova in difficolta’ economica ed e’ in possesso dell’apposita tessera a punti rilasciata dai servizi sociali municipali, potra’ ritirare aiuti materiali gratuitamente.

“Abbiamo scelto il parco della Cecchina perche’ e’ a portata di tutti, soprattutto di quelle persone fragili che non possono muoversi facilmente- ha spiegato il presidente del terzo municipio Giovanni Caudo- Non solo il III municipio ma tutta Roma e’ una citta’ dove c’e’ tanta poverta’, spesso nascosta, come il grave fenomeno del barbonismo domestico”, ha sottolineato Caudo.

Il ‘Piccolo Emporio Sociale’ si trova in un casolare rimasto abbandonato per molti anni, tra incuria, erbacce e degrado, poi recuperato dalle amministrazioni: l’emporio rappresenta quindi anche la rinascita di un luogo pubblico ridato ai cittadini.

Il progetto e’ stato reso possibile grazie ai fondi dell’8×1000 della Chiesa Valdese ed e’ stato realizzato dalla Cooperativa Sociale Ambiente e Lavoro Onlus insieme ad A.D.A. Lazio- Associazione per i diritti degli anziani.

L’emporio sara’ aperto il martedi’ e il giovedi’ mattina, dalle 9 alle 11 nel parco della Cecchina, frequentato tutti i giorni da anziani, bambini e sportivi.