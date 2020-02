Municipio III, Assessorato Comune: parco giochi ha danni non riparabili

Roma – “In merito alle dichiarazioni dell’assessore ai Lavori pubblici del III Municipio, Francesco Pieroni, riguardo all’area giochi del parco dei Frutti a Settebagni, si precisa che il castelletto e’ stato smontato a causa della rottura del ponte di collegamento tra le due torri. Un danno non riparabile, a differenza di quanto affermato dall’assessore municipale, che costituiva un grave pericolo per i bambini”. Lo fa sapere l’assessorato alle Politiche del Verde di Roma Capitale, sottolineando inoltre che “il Municipio e’ stato avvisato il 3 febbraio di questo intervento di messa in sicurezza nell’area giochi in carico al dipartimento Tutela ambientale”.