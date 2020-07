Municipio III, Caudo: Parco delle Valli, iniziano lavori

Roma – “Sono partiti l’altro ieri i lavori per la completa riqualificazione dell’ex area di cantiere della metro Conca D’Oro. Quattro ettari di parco e un’arena che tra poco saranno a completa disposizione di tutti i cittadini di Roma per eventi, teatro, cultura e musica. E’ palese, infatti, che oggi piu’ che mai abbiamo bisogno di zone multifunzionali all’aperto e in mezzo al verde come quella. Si tratta di un progetto del Municipio fortemente voluto da questa amministrazione. Nel settembre 2018 Roma Capitale ci aveva ceduto quell’area simile a una landa desolata lasciandoci da soli a trovare i soldi, a fare il progetto, la gara d’appalto e ora ad avviare il cantiere di una zona a soli 20 minuti di metropolitana dal centro. Un progetto di respiro che dal Municipio guarda a tutta la citta’”. Queste le parole di Giovanni Caudo, Presidente del Municipio III in una nota.