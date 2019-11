Municipio III, Caudo-Pratelli: rischio bimbi al freddo

Roma – “Ancora troppa incertezza sull’accensione dei riscaldamenti nelle scuole e nessuna risposta concreta. Con il rischio da noi tante volte denunciato di mettere in crisi un servizio pubblico fondamentale: la scuola. A tre giorni dalle accensioni dei termosifoni e dopo un anno di richieste, solleciti, incontri e promesse di impegno da parte del Campidoglio e degli assessori competenti non abbiamo ricevuto ne’ un report delle pre-accensioni per avere il quadro aggiornato e completo sullo stato dei riscaldamenti nei plessi scolastici municipali ne’ il cronoprogramma degli interventi e dei lavori straordinari, neppure per molte delle situazioni di eccezionale gravita’ da noi segnalate per tempo”. Lo sostiene Giovanni Caudo, presidente del III Municipio di Roma in una nota. “La situazione e’ inverosimile- spiega Claudia Pratelli, assessora alla Scuola per il III Municipio- Da un anno denunciamo i problemi nei nostri istituti e chiediamo interventi strutturali per impedire che ad ogni inverno i nostri ragazzi si trovino al freddo. Ma, nonostante le dichiarazioni di impegno sul tema da parte delle nuove assessore, mancano risposte fattive. Addirittura un istituto del nostro territorio – che ha tutto il nostro sostegno – e’ stato costretto a fare un esposto alla Procura della Repubblica per un mancato intervento del Simu. Il risultato di una simile inerzia e’ che, in questo istituto, alcune classi sono inagibili e che il municipio e’ costretto a interventi di contenimento non risolutivi in una logica di scarsa efficacia e zero economia. Il 15 novembre i riscaldamenti nei plessi scolastici dovranno essere accessi ma noi, nonostante l’impegno, non abbiamo garanzie che funzioneranno correttamente. Anche l’ovvio e il minimo sono diventati una chimera. A farne le spese sono i bambini, i lavoratori e le famiglie. Lo diciamo da un anno e ancora di piu’, oggi, lo ribadiamo: Occorre agire, subito e con efficacia e programmare interventi strutturali”, conclude Pratelli.