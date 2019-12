Municipio III, domani presentazione calendario civile 2020

Roma – Da Greta a Virginia Wolf, passando per Rosa Parks fino a Carola Rackete. La storia fatta dalle donne tra genio, empatia e cambiamento sociale: questo il focus del Calendario civile 2020 realizzato dal Circolo Gianni Bosio, con la collaborazione della Sis (Societa’ Italiana delle Storiche), che sara’ presentato venerdi’ 20 dicembre, alle ore 18:30, presso la Casa dei Diritti e delle Differenze Carla Zappelli Verbano in via Rovetta, nel III Municipio. “Dopo il successo della manifestazione Una settimana del genere dello scorso novembre- dichiara in una nota Claudia Pratelli, assessora alla Scuola e alle Politiche di genere del III Municipio- la Casa dei Diritti e delle differenze conferma il suo ruolo di casa di tutti e di tutte, un posto in cui essere accolti, intervenire e ascoltare. Non e’ un caso, quindi, la scelta della presentazione di questo calendario: una promessa per un futuro possibile di inclusione e, soprattutto, di partecipazione. A tutti i livelli”. All’incontro, parteciperanno Cludia Pratelli, assessora del III Municipio, Alessandro Portelli del Circolo Gianni Bosio e Maria Luisa Bigai di Grande Come una Citta’. In programma, anche gli interventi musicali di Pietro Brega e Oretta Orengo e un brindisi finale di auguri con tutti gli intervenuti alla serata. L’ingresso e’ gratuito.